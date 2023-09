Tu sì que vales, siparietto sul sesso tra Sabrina Ferilli e l'esperta di kamasutra: «Non ridicolizzo un ca**o»

La nuova edizione di Tu sì que vales è iniziata e ad aprire le danze sono stati i conduttori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, per la prima volta nel ruolo ufficiale di presentatrice. I ragazzi hanno dato subito il via con l'entrata dei giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto che si è subito sentita a casa, sedendosi vicino alla padrona di casa. La Presidentessa della giuria è sempre lei, Sabrina Ferilli, che è stata messa a dura prova dal dispettoso Giovannino, ancora presente in studio per infastidirla e spaventarla.

Non sono mancate esibizioni incredibili e commoventi, ma neanche quelle un po' più frizzanti e pungenti, come nel caso di Elisabetta, che ha portato non poco scompiglio tra i giudici e, soprattutto con Sabrina Ferilli.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

La prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales ha lasciato tutti senza parole, tra esibizioni commoventi e altre un po' più pungenti, come quella di Elisabetta.

Elisabetta è un'esperta di kamasutra e ha voluto partecipare al programma per parlare e informare i giudici sulle numerose posizioni del sesso.

«Se non si ha una conoscenza approfondita di questo libro, dopo i 25 anni non si fa più sesso. Non si deve fare più, perché diventa ginnastica fatta male se non si comprende bene l'argomento», ha esordito la concorrente che, tuttavia, notava già la risata sulla bocca di Sabrina Ferilli, richiamata anche dalla padrona di casa, Maria De Filippi con un sonoro «Cercate di non ridicolizzare». La Presidentessa della giuria popolare ha replicato con: «Non ridicolizzo un ca**o, so perfettamente di cosa parla».