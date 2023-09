Flavio Insinna: «L'Eredità? Non c'è risentimento. Il pubblico mi dimenticherà? Correrò il rischio»

Flavio Insinna si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. L'attore domenica tornerà su Rai1 con la fiction La stoccata vincente.

I figli mancati



Flavio Insinna ha assicurato che i suoi genitori non hanno mai insistito per vederlo sposato o con figli. Di questi temi, se ne parlava poco. «Trovo che sia terribile affermare che un uomo e, soprattutto, una donna non si sentano realizzati se non hanno dei figli: vorrebbe dire che un super boss della mafia con cinque figli è più realizzato di me? Non sono queste le cose che contano. Conta ciò che facciamo: al termine della nostra vita ci chiederanno come ci siamo comportati, se abbiamo dato o se abbiamo solo preso. Non se abbiamo avuto dei figli. Più vado avanti e più capisco che la vita non è essere servi, ma servire.»



L'addio al programma L'Eredità

La prossima edizione de L'Eredità vedrà al timone Pino Insegno.

Flavio Insinna, tuttavia, ha accolto con filosofia il passaggio di consegne: «È stato un viaggio incredibile che non ringrazierò mai abbastanza per quello che mi ha dato. Non c'è risentimento: ho 58 anni, le cose iniziano e finiscono. Invece di gridare, dovremmo dirci che è stato fantastico e andare avanti».



Il dialogo con la Rai per altri progetti è aperto, ma anche se alla fine non dovesse comparire nulla all'orizzonte, per Flavio Insinna non sarebbe un problema. «Io non ho urgenza di lavorare né domani né dopodomani. Ho fatto tante cose belle e ho cercato dire di ”no" per non essere di quelli che ci stanno sempre. Amando anche Caravaggio, penso che siano bellissime anche le ombre. Quando non ci sei, dai più senso a quando tornerai. Una volta uno mi disse: poi ti si dimentica. E io risposi: correremo il rischio»