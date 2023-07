Sophie Codegoni pubblica il video con Celine e i fan la attaccano: «Perché volete fare tutti i pediatri?»

Sophie Codegoni, da quando è diventata mamma della sua prima bambina Celine, avuta dal compagno Alessandro Basciano, pubblica molte storie e foto sul proprio profilo Instagram. Così, l'influencer ha fatto anche alcune ore fa. È in piscina con la piccola e in sottofondo suona uno dei successi più grandi di Eros Ramazzotti: «Un'emozione per sempre». Nonostante il video sia molto tenero, i fan stroncano Sophie con commenti negativi e lei risponde.

Sophie Codegoni ha pubblicato un dolce video con la sua bambina Celine. L'influencer stringe in braccio la sua piccola e la muove delicatamente in acqua, la didascalia recita: «Momenti che restano così..impressi nella mente», aggiungendo un cuore rosso.

Una follower di Sophie commenta così il filmato: «Non è una critica giuro. Però i bambini prima dei sei mesi non vanno messi in acqua perché non hanno la termoregolazione..». Quindi, l'influencer ha risposto: «Non è una critica neanche la mia. Perché volete fare tutti i pediatri? Prima di fare qualsiasi cosa mi informo con i dottori e chiedo qualisasi cosa per il bene della mia bambina. Il mio pediatra, persona che ha studiato e sa di cosa parla, mi ha detto che posso farle fare il bagnetto sia in piscina che in mare senza problemi per poi lavarla bene con acqua tiepida. Quindi, per favore, prima di parlare e giudicare, informatevi bene perché quì nessuno fa cose che potrebbero fare male alla salute della nostra bimba. Grazie e ciao».

Da quando Sophie Codegoni è diventata mamma, ogni qualvolta posti qualche contenuto insieme alla sua Celine, viene sempre criticata dagli hater che, spesso e volentieri, le hanno scritto che lei e il compagno Alessandro Basciano non sono in grado di fare i genitori.