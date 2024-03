Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme: i video al concerto di Mr. Rain non lasciano dubbi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. Mentre le voci di un ritorno di fiamma tra i genitori della piccola Celine si rincorrono da circa un mese, arrivano ora anche le prove: i due sono stati visti insieme all'ultimo concerto di Mr. Rain e i fan non si sono fatti scappare l'occasione per immortalarli in alcuni video.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornati insieme

Durante il concerto di Mr.

Rain, i fan hanno ripreso da varie angolature quelli che - a giudicare dai tatuaggi sul collo di lui - sembrerebbero essere proprio i "Basciagoni", questo il nome con cui veniva chiamat ala coppia. E chissà che presto non si possa dirlo di nuovo con ufficialità. L'ex gieffina e Basicano sono stati immortalati in atteggiamenti inequivocabili, mentre si abbracciano e ondeggiano sulle note di "Supereroi".

L'ufficialità

Quello al concerto non è stato l'unico avvistamento di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sui social, Deianira Marzano aveva pubblicato nei giorni scorsi la segnalazione dei due all'Ikea di Carugate, mentre circa un mese fa sarebbero stati beccatii insieme in un locale. Al momento, nessuno dei due ha confermato né smentito l'ipotesi di un riavvicinamento, che comunque non è mai sembrato escluso, anche nel momento più nero. Durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, quando Sophie raccontò del presunto tradimento da parte del papà della sua prima figlia, disse: «Siamo due genitori, ci siamo amati tantissimo. E quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme. Soprattutto per il bene di Celine».