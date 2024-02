Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi superata? Il dettaglio sui social non è sfuggito ai fan

Dopo il presunto tradimento, le accuse in televisione e le lettere degli avvocati, sembra essere tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex gieffini erano entrati in crisi lo scorso autunno, pare per un tradimento di lui. Alcuni follower avevano già notato gli indizi di un possibile ritorno di fiamma e ora, a confermarlo, è un dettaglio particolare che non è sfuggito ai follower della coppia.

L'indizio

Sophie Codegoni ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories e ha spiegato ai suoi follower che andrà a trovare i suoi nonni nelle Canarie con Céline: «Eccoci, noi siamo in aereoporto e stiamo andando a fare una sorpresa ai miei nonni.

Lì c'è anche papà. Loro non si aspettano minimamente che io possa andare lì così di punto in bianco ma voglio fargli questa sorpresa». Poco dopo, l'ex gieffina ha pubblicato un video in cui viene ripreso il momento emozionante dell'incontro di Sophie con i suoi nonni e in sottofondo si sente anche la voce di Alessandro Basciano: «Piacere Ale». I due sono così usciti involontariamente allo scoperto. L'ex gieffino si è presentato per la prima volta ai nonni di Sophie e questo potrebbe dare l'idea che i due ci stiano riprovando.

La dichiarazione

Sophie Codegoni ha ammesso nei giorni scorsi che con Alessandro ci sta riprovando, soprattutto per il bene della bambina. «Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena - ha dichiarato a EG Magazine -. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine».