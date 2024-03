Natalia Paragoni, il primo uovo di Pasqua di Ginevra: «Regalo della bisnonna»

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno trascorrendo la Pasqua insieme alla famiglia di lei, con la piccola Ginevra che è emozionatissima. Per lei, infatti, è la prima volta che festeggia e vedere le persone riunite in questa giornata, con tanto cibo, cioccolato e divertimento l'ha messa di buon umore, nonostante ieri stesse poco bene a causa di un po' di raffreddore.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso alcune storie molto dolci della figlia Ginevra mentre, con stupore apre il suo primo uovo di Pasqua.

La sorpresa di Ginevra

Natalia Paragoni ha pubblicato le prime emozioni della piccola Ginevra, la figlia nata dall'amore con Andrea Zelletta, in occasione della sua prima Pasqua.

La piccola era molto felice di vedere i parenti che le sorridevano e le facevano fare tante risate, ma la parte migliore è stata sicuramente quando ha visto il grande uovo di cioccolato della Kinder tutto per lei. Aiutato dalle zie e dalla bisnonna, Ginevra ha cercato di aprire l'uovo per assaggiare un po' di cioccolata che tanto le piace. «Il primo uovo di Pasqua di Ginny! Regalo della bisnonna», ha scritto Natalia Paragoni mentre mostrava a tutti la sua piccola che cercava in tutti i modi di addentare l'uovo di cioccolato, tra le risate dei parenti che la osservavano.