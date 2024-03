Splendida Cornice, Geppi Gucciari commossa: «Per me una conversazione difficile e preziosa»

A cinque anni dalla tragedia di Parigi, l'incontro tra Azdyne Amimour e Georges Salines, rispettivamente genitori di un attentatore e di una vittima degli attacchi terroristici, ha suscitato un'emozione profonda nel cuore di chi ha assistito a questa straordinaria testimonianza di riconciliazione andata in onda in televisione. Azdyne Amimour, un commerciante di 72 anni di origini algerine padre di uno degli attentatori del Bataclan, e Georges Salines, un intellettuale e medico francese di 62 anni padre di una delle vittime, hanno condiviso il palco di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, per raccontare la loro storia di perdono e amicizia. Un momento di estrema commozione, che ha colpito al cuore anche la stessa conduttrice.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben