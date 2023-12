Natalia Paragoni, compleanno (in anticipo) con torta in faccia: «L'abbiamo mangiata lo stesso»

Natalia Paragoni ha festeggiato il suo 26esimo compleanno in compagnia della famiglia e di alcuni dei suoi amici più cari. L'influencer ha organizzato una festa semplice con le persone che ama di più: non troppo makeup o decorazioni esagerate, solo l'essenziale. Poi, la giovane mamma ha pubblicato tutto sul proprio profilo Instagram in cui mostra anche il momento esilarante in cui si è presa una torta in faccia.

Natalia Paragoni compie 26 anni il 24 dicembre, quindi tra qualche giorno, ma ha deciso di festeggiare in anticipo perché, come scrive lei sui social: «Sennò il 24 chi mi ca**?». La Vigilia di Natale, infatti, l'influencer la trascorrerà in compagnia della famiglia e, quindi, per il suo compleanno ha deciso di passare la serata con qualche amico. Il momento più esilarante della festa è sicuramente stato quello riguardante le torte: Natalia ha soffiato le candeline sopra a entrambi i dolci e, poi, prima di passare al taglio, un amico le ha letteralmente sbattuto la faccia sopra una di esse. La festeggiata, tuttavia, ha molto gradito lo scherzo e, infatti, quando ha alzato il viso con qualche fiocco di panna qua e aveva le lacrime agli occhi per le risate: «L'abbiamo mangiata lo stesso», ha aggiunto, in seguito.

Come ogni influencer che si rispetti, anche Natalia Paragoni ha voluto le torte personalizzate per il suo compleanno.

Erano due, una verde e una rosa. Su di una, c'era scritto: «Ah sì scusa, buongiorno!» e sull'altra: «Vaff*** a mamt», in dialetto napoletano.