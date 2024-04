Ludovica Valli furiosa: «Fare la mamma-casalinga comporta grandi sacrifici. Ho paura di questo mondo»

Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di Uomini e donne, si dedica a fare la mamma di Otto e Anastasia a tempo pieno. Niente è semplice come sembra e Ludovica lo spiega spesso alle follower. L'influencer ci tiene a sottolineare che «è difficile riuscire a gestire tutto alla perfezione, soprattutto casa e famiglia». La sorella di Beatrice Valli ha un rapporto molto stretto con i suoi follower che considera come una seconda family tant'è che proprio nelle ultime ore ha espresso la sua opinione in merito al pensiero di quelle donne che trattano con superficialità il lavoro delle mamme-casalinghe.

La rabbia di Ludovica Valli

«Io leggo dei commenti che mi fanno venire il vomito - ha sottolineato Ludovica Valli sul suo profilo Instagram -.

Ho davvero paura di questo mondo. Forse sono donne che hanno scelto di non avere una famiglia? Oppure forse sono donne che hanno figli ma non li hanno mai accuditi h24. Dico questo perché se fossero in casa h24 con i propri figli non parlerebbero in quel modo, ve lo garantisco».

L'influencer ha concluso: «Bisogna comprendere i sacrifici delle mamme-casalinghe a tempo pieno. Trovatemi una mamma casalinga che dice che è tutto semplice. Non esiste perché non è così».