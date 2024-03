Ludovica Valli, paura ad Ibiza: «Bloccata la spalla destra, non riuscivo a muovermi»

Preoccupazione per Ludovica Valli in vacanza ad Ibiza per trascorrere le feste di Pasqua con la famiglia. Come al solito l'influencer ha raccontato tutto attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. L'ex tronista di Uomini e donne ha spiegato infatti ai suoi follower di aver sentito un dolore fisico in questi giorni a causa della spalla destra bloccata. Tuttavia, grazie all'impegno e al merito di una massaggiatrice presente in zona, Ludovica è riuscita a sbloccarsi.

Le parole di Ludovica Valli

«Non ve l'ho raccontato ma si è bloccata tutta la parte destra della spalla - ha spiegato Ludovica Valli ai suoi follower nelle sue Instagram stories -.

Non riuscivo a muovermi, neanche ad alzare il braccio. Per fortuna la mia massaggiatrice di fiducia qui ad Ibiza è riuscita a sbloccarmi. Se non ci fosse stata lei io non so come avrei fatto. Non riuscivo più a muovere il braccio destro ero letteralmente bloccata. Sono rinata però grazie a lei davvero».

L'influencer ha così concluso:«Lei è stata per me magia. L'ho conosciuta qui ad Ibiza ed è davvero bravissima. Non smetterò mai di ringraziarla».

La storia con Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli e il suo compagno, Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer che si è fatta conoscere con la sua partecipazione a Uomini e donne e Temptation Island. La coppia ha due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, arrivato nel 2023. Oggi i due genitori aspettano un terzo bebè.