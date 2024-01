Natalia Paragoni, brividi alle Maldive con Andrea Zelletta: «Uno squalo e uno strano pesce con occhi giganti e denti enormi»

Una vacanza a cinque stelle e meritato relax. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno lasciato Milano per volare alle Maldive regalandosi una romantica vacanza al caldo. Tra snorkeling, piatti gourmet e cocktail in spiaggia, la coppia si gode il relax mostrandosi più unita che mai. Un soggiorno favoloso nell'Emerald Maldives Resort & Spa, che permette alla coppia di viversi una vacanza in un vero e proprio paradiso terrestre.

Natalia Paragoni a corredo di un post Instagram ha aggiunto l'hashtag #supplied, usato quando un prodotto è stato fornito dal marchio in questione per avere visibilità.

E proprio nelle ultime ore, Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories ha raccontato ai suoi follower come procede la vacanza alle Maldive.

Le parole di Natalia Paragoni

«Ieri ci siamo prima rilassati e poi siamo andati a fare moto d'acqua - ha spiegato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -. Precisiamo che mi piace tantissimo la moto d'acqua, il problema è che Andrea è diventato spericolato. Quando l'ho conosciuto non era così, quindi è cambiata la situazione. Quando sei seduta al posto dietro non è comodo. Quindi non è stato brutto ma fastidioso. Mi sono anche scottata anche se ho messo sempre la crema solare»

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha aggiunto: «Ragazzi siamo appena tornati dallo snorkeling, abbiamo visto lo squalo ma non siamo riusciti a filmarlo. Davvero è velocissimo. Andrea ha avuto paura. Era davvero gigantesco. Noi abbiamo visto solo uno squalo ma la guida ne ha visto anche un altro. Quello che abbiamo visto noi era bello grande, si mimetizza molto. La guida però ci ha spiegato che era preoccupata non per gli squali, ma di un pesce grosso con occhi giganti e due denti grossi che generalmente mordono. Questo pesce ci poteva attaccare».