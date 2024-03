Natalia Paragoni, traversata in barca non proprio tranquilla: «Tutti bagnati e io accecata dai miei capelli»

Natalia Paragoni, Andrea Zelletta e la loro bambina Ginevra hanno deciso di prendersi qualche giorno di relax e riposo dal caos di Milano e, quindi, sono partiti alla volta dell'Africa, più precisamente delle Seychelles. Non sono soli, però, perché con loro ci sono anche i genitori dell'influencer: Michela e Ivano.

La famiglia sta documentando il suo soggiorno africano con storie, post e reel di balletti improbabili e divertenti. Oltre ai video in cui mostra i suoi outfit estivi, nelle scorse ore, Natalia ha pubblicato anche un filmato esilarante in cui rivela ai fan come sia stata la piccola traversata in barca che non ha avuto pietà dei suoi capelli.

Natalia Paragoni, qualche ora fa, ha pubblicato alcune storie in cui spiegava ai fan che il tempo non era dei migliori vista la pioggia e i nuvoloni che coprivano il cielo. Quindi, con la famiglia, ha pensato di rimanere nelle vicinanze dell'hotel e di uscire per l'ora dell'aperitivo a vedere il tramonto. Per l'occasione, l'influencer si è provata vari outfit e ha, poi, optato per un vestitino semplice con i fiorellini disegnati e ne ha scelto uno molto simile per la sua bambina. Natalia, quindi, ha filmato la sua esperienza in barca insieme ad Andrea Zelletta e Ginevra e la traversata non è stata certo quella che si aspettava. Nella storia, infatti, si vede l'influencer in difficoltà perché non riesce a controllare i suoi capelli che continuano ad andarle davanti agli occhi a causa del vento. La modella fa diverse espressioni buffe e, poi, scrive: «Il nostro tramonto... Tutti bagnati e accecata dai miei capelli (cretina che non li ho legati)».

Natalia Paragoni, in questi giorni di vacanza, sta pubblicando moltissime foto sul proprio profilo Instagram in cui si mostra al naturale, senza un filo di make up.

Proprio per questo, sta ricevendo moltissimo complimenti da parte dei suoi fan che le scrivono: «Senza trucco sei ancora più bella» oppure «Fantastica con un filo di abbronzatura e colori naturali».