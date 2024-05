Natalia Paragoni: «Ho bisogno di stare 20 minuti da sola durante il giorno, non voglio sentire nessuno»

«Prenditi cura dei tuoi pensieri perché diventeranno parole. Prenditi cura delle abitudini perché diventeranno destino». Lo diceva Ghandi e come dargli torto. Lo sa bene anche Natalia Paragoni, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, che quasi un anno fa, è diventata mamma della sua bellissima bambina, Ginevra, nata dall'amore con il suo compagno Andrea Zelletta. L'influencer proprio nelle ultime ore ha spiegato attraverso le sue Instagram stories che in questi giorni sente l'esigenza di trascorrere almeno «20 minuti al giorno da sola».

La riflessione di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha spiegato che sta cercando di apportare dei cambiamenti alla sua routine quotidiana per cercare di riflettere sui piccoli gesti che segnano il raggiungimento di una libertà mentale che riesce a darle energia. «Ho preso l'abitudine di mettermi qui seduta davanti alla finestra, tranquilla e da sola - ha spiegato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -.

Ovviamente questo succede quando ho naturalmente la possibilità per farlo. Ho bisogno del mio silenzio e di trascorrere 20 minuti al giorno da sola».

«Mi piace chiudere la porta e non sentire nessuno e guardo fuori dalla finestra per prendere un po' di luce e schiarirmi un po' le idee - ha concluso -. Quando lo posso voglio farlo. Mi fa star bene».