Sanremo 2024, pagelle look terza serata: Teresa Mannino (che ha già spoilerato l'outfit) in Roberto Cavalli, attesa per Ferilli e Angelina Mango

La star della terza serata di Sanremo 2024 sarà lei: Teresa Mannino, che ha già spoilerato il suo look. Roberto Cavalli, di cui ha pubblicato il bozzetto: «Tanto su di me fa tutto un altro effetto». E quindi la vedremo con un completo animalier dalle linee fluide, maniche ampie e tessuto lucido. E le altre? Grande attesa per Alessandra Amoroso, che ci ha servito finora una sfilza di look degni di nota, e per Angelina Mango, che ha fatto tutto il contrario (pur firmata Etro). Comunque vada, ne vedremo delle belle.

Gli ospiti

Sul palco saliranno Russell Crowe, Ramazzotti e Sabrina Ferilli. Dal palco del Suzuki Stage si esibiranno poi Paola e Chiara (una in lungo e una in corto, entrambe in total black) e non potrà mancare il consueto balletto.