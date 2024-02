Sanremo, Napoli pazza del suo rapper: «Forza Geolier, vinciamo un altro “scudetto”»

«Per noi ha già vinto solo salendo sul palco, ma se conquisterà il Leone d'oro sarà davvero come festeggiare un altro scudetto». Tra i vicoli del centro storico di Napoli sacro e profano si uniscono. E così finisce che un probabile successo al festival di Sanremo di Geolier possa essere persino paragonato alle storiche conquiste dagli azzurri di Maradona: «Dopo Diego, oggi il nostro orgoglio è lui: speriamo che ci faccia vivere un altro sogno come quello vissuto lo scorso anno». Negli occhi e nelle parole di Antonio, giovane pizzaiolo dei Quartieri Spagnoli, c’è tutto l’entusiasmo che in questi giorni sta animando un’intera città pazza per il rapper di Secondigliano.

Dopo aver raggiunto la vetta della classifica provvisoria durante la seconda serata del 74esimo festival della Canzone italiana e il boom sui social del brano “I p' me, tu p' te” che conta già milioni di visualizzazioni, nel capoluogo campano impazza una vera e propria “Geolier-mania” senza distinzioni di età. Se tra i giovanissimi il 23enne Emanuele Palumbo era già una star affermata, l’effetto Ariston sembra aver portato subito via i dubbi delle generazioni più distanti dalla sua musica.

Ed ora davvero tutti si uniscono in un tifo a senso unico.

«È un ragazzo che viene dalla sofferenza come noi ed è emozionante vedere un figlio di Napoli avere il successo che merita: ci auguriamo con tutto il cuore che possa vincere» spiega il signore Raffaele. Francesca, invece, per l’occasione ha messo da parte anche i suoi gusti musicali: «A me il suo genere non piace molto a dire la verità però mi è piaciuta la sua esibizione». A sostenere Geolier non sono però solo i napoletani. Ne sa qualcosa Giovanni, originario di San Severo in provincia di Foggia: «Il rap napoletano è molto ascoltato in Puglia – commenta – io non seguo tanto Sanremo ma credo che Geolier ha tutte le carte in regola per poter vincere il festival».