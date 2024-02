Sanremo, Clara vince il Premio Jannacci Nuovo Imaie: «Ottima intonazione e duttilità vocale»

È Clara ad aggiudicarsi il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie 2024. L'interprete di Diamanti grezzi vince l'ottava edizione del premio che la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori assegna ogni anno in sala stampa al teatro Ariston a uno dei giovani in gara al Festival di Sanremo.

Battuti BNKR44 e i Santi Francesi

Con Clara gareggiavano i BNKR44 e i Santi Francesi.

Questa la motivazione della giuria composta da Dodi Battaglia, portavoce del Nuovo Imaie Musica, Paolo Jannacci e i Colla Zio, vincitori della scorsa edizione: «Un momento di bellezza, che racchiude una connessione di fenomeni: arrangiamento dance pop ricercato, ottima intonazione, duttilità vocale e presenza scenica raffinata. Clara dimostra grande sensibilità alla musica e quell'energia pulita che solo le nuove generazioni riescono a trasmetterci».

Per Clara, oltre al premio realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, una somma in denaro da investire per la formazione professionale.