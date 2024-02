Matteo Paolillo, le parole dell'attore sulla violenza sulle donne a Sanremo dividono i fan tra chi lo esalta e chi lo accusa di ipocrisia

Quello che viene postato sui social... resta sui social, ma alcuni non lo hanno ancora capito e continuano a usare il proprio profilo come una valvola di sfogo dove sentono di poter scrivere tutto senza ricevere conseguenze in cambio.

È il caso dell'attore della serie di successo Rai Mare Fuori Matteo Paolillo, che ieri sera, insieme ad altri membri del cast della serie, è salito sul palco del Festival di Sanremo per parlare di violenza sulle donne.

Ogni attore si è preso un minuto per leggere alcuni monologhi sul tema della violenza di genere intitolati "Le parole dell'amore": Ascolta, Accogli, Accetta, Impara, Verità, Accanto, Insieme... queste le parole che davano inizio a ogni monologo.

Le frasi di Matteo Paolillo

Peccato che per qualcuno queste parole potrebbero essere poco vere: questa mattina sui social sono riapparse in alcune frasi prese dalle storie Instagram di Matteo Paolillo, dove l'attore, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha chiarito ciò che pensava delle differenze di genere.

La domanda in questione recitava: «Pensi che arriveremo mai a una vera parità di genere senza violenza?».

L'attore, forse senza pensarci due volte, ha risposto:

«lo aspetto ancora un'ora davanti a una discoteca al freddo

Solo perché sono Maschio

Io guadagno di più e pago di più

Io vedo ancora chi sfrutta il corpo per denaro

Cambieranno mai queste cose?»

Queste frasi hanno scatenato una forte polemica sui social, con i fan divisi tra chi difende l'attore e chi invece lo ha accusato di ipocrisia dopo il discorso così ispirato di ieri sera a Sanremo.

Paolillo non ha ancora avuto modo di esprimersi in merito alle critiche, né si sa se lo farà.