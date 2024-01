«Mare Fuori» a bordo della Msc per presentare la quarta stagione e i tour delle location della serie

Dopo la conferenza stampa negli studi Rai per la presentazione della quarta stagione, il cast di Mare Fuori si è spostato a bordo di Msc Fantasia, una delle navi della flotta di Msc Crociere che fa tappa nel porto di Napoli.

Nasce la collaborazione tra il brand di fama mondiale e la serie campana per la creazione dei nuovi tour delle location della serie, nati dalle tante richieste dei turisti in visita nel capoluogo partenopeo.

La collaborazione nasce grazie al legame che Msc Crociere e Mare Fuori hanno con il mare, visto come libertà.

A bordo delle navi di Msc Crociere si può vivere un'esperienza coinvolgente che mette in contatto con il mare: così anche per i ragazzi dell'Ipm di Napoli il mare rappresenta un mezzo per respirare libertà oltre le sbarre delle loro celle.

La passione e la voglia di salire a bordo di una nave da crociera nacque già durante le riprese delle stagioni passate della serie, quando gli attori pubblicavano sulle loro pagine social network personali alcuni contenuti riguardanti le navi Msc che facevano tappa nel porto di Napoli. Molte sono state anche lo sfondo di alcuni episodi della serie essendo la location di sbarco delle navi Msc a due passi dalla base della Marina Militare di Napoli, dove hanno avuto luogo le riprese della serie Mare Fuori.

La vicinanza tra le due location e i contenuti diffusi online hanno generato la curiosità per svariati turisti di andare autonomamente in visita presso la base navale della Marina Militare. Per questo motivo Msc Crociere ha pensato ad una collaborazione per creare nuovi tour delle location nelle quali è stata girata la serie in onda su Rai play e Netflix Italia.

Sono saliti a bordo di Msc Fantasia Maria Esposito, Matteo Paolillo, Clara Soccini, Domenico Cuomo, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Ludovica Coscione, Enrico Tijani, Kyshan Wilson, Desireè Popper, Clotilde Esposito, Pia Lanciotti, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Antonio D'Aquino, Giovanna Sannino, Alessandro Orrei, il regista Ivan Silvestrini, il cast e la regia.

Tra le novità della quarta stagione c'è la new entry Luca che interpreterà Angelo nella quarta stagione di Mare Fuori, un ragazzo che dovrà fare i conti con la vita del carcere minorile e dovrà resistere alla spiacevole accoglienza essendo il nuovo arrivato in prigione. Mentre Giuseppe Pirozzi acquisirà una certa maturità nei panni di Micciarella, fratello di Cucciolo (Francesco Panarella).

Clara Soccini, alias Crazy J, sarà presente anche a Sanremo giovani con il brano «Diamanti grezzi»: «Riesco a conciliare tutto con la massima positività, sono felice per entrambe le cose. Sicuramente Sanremo è quanto sognavo fin da piccola».