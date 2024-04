Avellino, giustizia riparativa: confronto con lo sceneggitore di Mare Fuori

Incontro con gli studenti al Polo Giovani di Avellino per discutere del Centro di Giustizia riparativa e di aiuto alle vittime di reato.

Parteciperanno il direttore di produzione della fiction Mare Fuori, Francesco Pinto e lo sceneggiatore, Maurizio Careddu. Appuntamento domattina alle 9,30.

L’incontro promosso in sinergia tra il provveditore agli Studi di Avellino, Fiorella Pagliuca e la coordinatrice del Centro di Giustizia riparativa, Giovanna Perna, rientra nelle attività per la promozione di una sensibilità restorativa e delle conseguenti competenze di mediazione dei conflitti (famigliari, scolastici, lavorativi, penali) e di aiuto alle vittime degli illeciti.

Per discutere con i giovani di alcuni istituti scolastici della città e della provincia, sono stati invitati il dottore Centomani, già direttore Centro Giustizia Minorile Campania, che si è occupato per circa 40 anni della evoluzione di fenomeni di devianza giovanile e di disagio, insieme a Marco Masoni, psicoterapeuta e già docente degli Istituti penali minorili, autore di bestseller sull’insegnamento per la devianza minorile. Insieme ai due esperti è previsto l’incontro e il dibattito con gli studenti, al quale parteciperanno il direttore di produzione della fiction Mare Fuori, Francesco Pinto e lo sceneggiatore, Maurizio Careddu.