Mare Fuori, a Napoli tutti pazzi per il molo San Vincenzo per le Giornate Fai di Primavera

Le Giornate Fai di Primavera si confermano un successo già dalla prima mattinata della due giorni in programma oggi e domani, domenica 24 marzo. A Napoli, come da pronostico, il picco di visitatori si concentra alla Base navale della Marina Militare che occupa il Molo San Vincenzo, da diversi anni set della nota serie televisiva “Mare fuori”. Qui per l’intera giornata si è registrata una cospicua fila di turisti e curiosi, assiepati in una lunghissima coda da via Partenope fino ai giardini del Molosiglio. Successo anche per le altre “chicche” partenopee come la visita esclusiva al Rettorato dell’Università Federico II – aperto per la prima volta al pubblico in occasione dei festeggiamenti degli 800 anni dell’ateneo – e l’escursione lungo i meandri di Castel Capuano, per anni sede della sezione civile e penale del tribunale di Napoli.

In tutta la Campania sono più di 40 i siti aperti, eccezionalmente, in occasione della 32esima edizione dell’appuntamento più importante dell’anno per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Una golosa opportunità per riscoprire le nostre e forse non sempre note meraviglie regionali. Ce n'è per tutti i gusti: dalla Costiera Sorrentina, passando per il Sannio e l’Irpinia fino ad arrivare nel Cilento. A Napoli, oltre ai siti citati, non manca poi la tradizionale apertura di Villa Rosebery, la residenza partenopea del Presidente della Repubblica andata completamente sold-out alla vigilia dell’evento.

«Dalla prima mattinata abbiamo avuto un picco significativo di visitatori – racconta Aurora De Rosa, coordinatrice regionale Fai Giovani Campania - siamo sempre contenti che in tanti rispondano positivamente a quest’appuntamento scoprendo le meraviglie, non sempre note, di Napoli e della Campania». «La cosa più bella – precisa De Rosa – è vedere insieme ai turisti anche altrettanti residenti che colgono l’occasione per visitare i tesori nascosti della loro città».

In tantissimi, tra fan della serie tv o semplici curiosi, hanno approfittato delle Giornate Fai di Primavera per toccare con mano gli affascinanti luoghi della Base navale della Marina Militare. Presa letteralmente d’assalto per l’intera giornata. «Il quartier generale della Marina Militare di Napoli ­- racconta il secondo capo Andrea Cirigliano - nasconde tante bellezze, architettoniche e paesaggistiche.

Con le aperture, inoltre, facciamo scoprire ai visitatori l’importanza storica che questo luogo ha avuto fino ad oggi».