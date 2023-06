Napoli, Giornate Europee dell'Archeologia: apertura del sito Carminiello ai Mannesi

Nell'ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli propone una serie di attività che si terranno venerdì 16 giugno. In mattinata, dalle 10, previste visite guidate al sito di Carminiello ai Mannesi, collocabile fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C. e ubicato nell’omonima via.

Si possono riconoscere, in questo sito, strutture dalla funzione residenziale e ambienti termali, nei quali si impianta successivamente un sacello dedicato al culto del dio Mitra, caratterizzato da un rilievo in stucco colorato con la scena dell’uccisione del toro da parte del dio ancora in parte riconoscibile. Le strutture sono venute in luce a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che causarono la distruzione della chiesa barocca in cui erano inglobate, e sono fra le poche visibili a cielo aperto nell’ambito del centro storico di Napoli.

Il pubblico sarà accolto da funzionari archeologi e collaboratori tecnici della Soprintendenza, in collaborazione con i volontari del Gruppo Archeologico Napoletano.

Nel pomeriggio poi, dalle ore 19.30, si terrà in Sala Assoli (vico Lungo Teatro Nuovo 110) un incontro dal titolo “Conversazioni su Neapolis. Storie e segni di una graeca urbs”, organizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo e A Voce Alta. I funzionari archeologi della Soprintendenza racconteranno e mostreranno per immagini la storia della città muovendo dall’evidenza materiale, con particolare attenzione ai dati conoscitivi emersi dai cantieri delle Linee 1 e 6 della metropolitana, dagli scavi nel teatro romano o nella villa imperiale del Pausilypon o dai primi interventi di restauro nelle tombe a camera dei rioni Vergini e Sanità. L’incontro nello storico teatro dei Quartieri Spagnoli mira a intercettare un pubblico eterogeneo e a contaminare la forma comunicativa della conferenza con quella delle arti performative. Durante la serata, gli interventi dei funzionari saranno intervallati dalla lettura di passi tratti dalle fonti letterarie antiche a cura di Anna Carla Broegg. Le iniziative sono a ingresso libero.

Le Giornate Europee dell'Archeologia sono promosse dall’Institut national de recherches archéologiques préventives e coordinate in Italia dalle Direzioni Generali Musei e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.