Napoli, alla Certosa di San Martino si presenta il nuovo libro di Josè Quirante Rives

La Casa Editrice Colonnese, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania presenta, martedì 7 maggio (ore 17.00), nella suggestiva cornice del Refettorio della Certosa di San Martino di Napoli, Dodici araldi grinzosi di Josè Vicente Quirante Rives, racconto edito nella storica ed elegante collana “Lo Specchio di Silvia”.

Ispirato dalle figure dei profeti dipinti da Ribera proprio nella Certosa di San Martino, il racconto si compone di dodici agili capitoli, dodici pezzi narrativi cesellati dalla penna del colto e appassionato scrittore spagnolo, in un dialogo serrato, intimo e vivace, tra la Storia e lo Spirito, all’ombra del monastero.

Con viva curiosità intellettuale, Quirante indaga i tratti grinzosi dei profeti di Jusepe de Ribera, ripercorrendo impressioni di viaggiatori e studiosi, ritrovando la fatica di vivere nel realismo secentesco, seppur trasfigurato, ma soprattutto cercando di indovinare – in alcune figure di questi “mediatori” sospesi tra la terra e il cielo, tra Dio e l’uomo – una chiave di lettura nella “nuova Gerusalemme” dell’Apocalisse.

Dopo il saluto del direttore della Certosa e Museo di San Martino, Francesco Delizia, dialogheranno con l’autore: lo storico Aurelio Musi e la scrittrice Antonella Cilento, moderati dal giornalista Giuseppe Pesce.

Josè Vicente Quirante Rives (Cox, Spagna, 1971), avvocato e scrittore, una laurea in filosofia, è stato direttore dell’Istituto Cervantes di Napoli. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla Napoli spagnola e ha fondato in Spagna la casa editrice Partenope, che ha inaugurato il proprio catalogo con Il resto di niente di Enzo Striano. Dal 2020 è cittadino onorario di Napoli. Nello stesso anno, Colonnese ha pubblicato in Italia il suo romanzo Ombra e Rivoluzione. Variazioni sul Naturalista Domenico Cirillo.