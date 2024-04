Mare Fuori, Edoardo muore e Matteo Paolillo gli dice addio con un disco: «Si chiude un cerchio, è l'ultimo saluto al mio personaggio»

Non è bastato il post pubblicato su Instagram per salutare il proprio personaggio: per dirgli addio ha deciso di dedicargli un intero album. Stiamo parlando di Matteo Paolillo, conosciuto da tutti come Edoardo in Mare Fuori, che ha pubblicato il suo primo Ep dal titolo Edo - Ultimo Atto. Il nuovo lavoro, che è composto da sette tracce, ha visto la collaborazione con nomi importanti del rap italiano, come Guè Pequeno e Raiz, e al suo interno sono presenti alcuni brani già conosciuti dai fan della serie tv italiana, come Foglie d'autunno e Ultima poesia.

Il saluto a Edoardo

Dopo l'ultima puntata, Matteo Paolillo ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato ufficialmente la morte di Edoardo, uno dei personaggi principali della serie televisiva Mare Fuori. Negli ultimi minuti, i telespettatori hanno potuto vedere come Edoardo sia stato ferito gravemente alla testa. E se ci fosse stata una minima speranza di vederlo nuovamente nella prossima stagione, l'attore lo ha smentito pubblicando una serie di fotografie per ricordare i momenti più toccanti passati sul set.

Ma per lui non è bastato, serviva qualcosa di più grande e così ha deciso di incidere un disco per rendere onore a Mare Fuori e al suo personaggio. La tracklist include brani ricchi di emozione e di riflessioni, come appunto la famosissima Foglie d'autunno, Ultima poesia e Niente. Ma la lista si allunga, con Il Malessere realizzata insieme a Guè e Terra Mij cantanta con Raiz, che sottolineano l'esperienza artistica di Paolillo.

Come riporta Repubblica, il cantante ha spiegato cosa lo ha spinto a creare questo progetto: «Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un EP tutto il suo mondo. Si può considerare un sequel dell’EP Edo fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita».

Chi è Matteo Paolillo

Classe 1995, Matteo Paolillo è nato a Salerno e ha iniziato il suo percorso artistico da giovanissimo, espolarando prima il mondo della recitazione e poi l'universo della musica, avvicinandosi al rap.

Il suo talento lo ha portato sul piccolo e grande schermo con Famosa e Mare Fuori. Ha iniziato a produrre musica proprio grazie alla serie tv, con il singolo Origami all'alba certificato tre volte Platino, che ha anticipato l'uscita del suo primo album Come te nel maggio del 2023, seguito poi da un tour che ha entusiasmato in fan in tutta Italia.