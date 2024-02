Fedez, scontro con Marco Travaglio su Selvaggia Lucarelli: la reazione del rapper dopo la bufera

La recente discussione tra Fedez e Marco Travaglio, andata in onda durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper, ha suscitato un certo dibattito in rete, dato che in molti hanno notato la tensione creatasi tra il marito di Chiara Ferragni e il celebre giornalista. Durante la registrazione, Travaglio ha infatti punzecchiato Federico sul tema dell'ostilità sua e della moglie nei confronti di un’altra giornalista: Selvaggia Lucarelli. Il loro scambio di opinioni ha generato un notevole interesse e ha alimentato una serie di discussioni sui social, non fosse altro per l’atmosfera che ha creato durante la puntata. Nel frattempo, però, in tanti hanno notato che nonostante tutto Fedez sembra essere molto orgoglioso di quanto accaduto, dato che ha pubblicato uno screenshot della puntata su Instagram, evidenziando il fatto che sia finita al primo posto nelle tendenze di YouTube.

