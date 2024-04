Avanti un altro, Nicola Dessole vince 48mila euro: è il più giovane di sempre a riuscirci. Chi è il 18enne di Sassari

Nicola Dessole vince 48mila euro ad Avanti un altro. Il 18enne di Sassari è riuscito a mantenere il sangue freddo nella scalata finale, rispondendo in maniera errata a tutte le domande di Bonolis (come vuole la particolare regola del gioco) e ha conquistato l'importante montepremi nella puntata andata in onda venerdì 12 aprile. È il più giovane di sempre a riuscire in questo colpo nel programma in onda su Canale 5.

Chi è Nicola Dessole

Nicola Dessole è originario di Sassari. Lo scorso anno a Ostia si è imposto alla “Perfomer cup”, diventando campione europeo assoluto in due categorie: performer completo e recitazione.