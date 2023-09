Teo Mammucari a Ballando con le stelle, bufera sul video di presentazione: rischia una multa?

Milly Carlucci ha annunciato una sorprendente aggiunta al cast di Ballando con le Stelle 2023, ingaggiando Teo Mammucari come concorrente. Mammucari, noto per essere stato giurato in Tu si que vales, torna così a essere protagonista del sabato sera, ma questa volta sul canale Rai, abbandonando Mediaset. L'annuncio ufficiale del suo ingresso nel programma è stato condiviso sui social media dell'emittente pubblica. Tuttavia, il video ha generato alcune critiche nei confronti di Mammucari poiché lo mostrava su un monoruota elettrico mentre parlava e si filmava. Alcuni utenti hanno sottolineato la pericolosità dell'azione, citando la legge stradale e il rischio di multe e sospensione della patente. Nonostante le polemiche, ci sono stati anche numerosi sostenitori entusiasti che credono che Mammucari possa portare una ventata di freschezza al talent show.

