Pier Silvio Berlusconi: «Amadeus? Nessuna offerta da Mediaset. Sulla discesa in politica non ho cambiato idea»

L'eventuale discesa in politica, il rapporto con Bonolis e Sanremo in arrivo. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha affrontato queste e altre questioni a Cologno Monzese.

Nessuna offerta ad Amadeus

«Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset». Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. «È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta», aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.

Berlusconi e il rapporto con Bonolis

«Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni». Afferma Pier Silvio Berlusconi. «Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma ci sarà l'anno prossimo un'altra edizione di Avanti un Altro.

La discesa in politica

«La mia posizione non è cambiata»: così Piersilvio Berlusconi ha risposto a chi gli ha chiesto se ha cambiato idea rispetto alla discesa in politica rispetto a quando gli fu chiesto nei momenti successivi alla morte del padre, «ma vero è che mi tirano sempre in ballo e non parlo solo di stampa, anche personalmente mi tirano sempre in ballo». «Penso e spero che Forza Italia - ha spiegato l'ad e vicepresidente Mediaset -possa fare un buon lavoro, Tajani è la persona giusta». Quella di Tajani «è una leadership basata su una qualità per me fondamentale che è la serietà» ha aggiunto.

Cosa ha detto il conduttore

A giugno scade il contratto di Bonolis a Mediaset e per ora il presentatore non sa ancora cosa succederà: «Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l'esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia», facendo riferimento a tutte le persone e le famiglie che lavorano ai suoi programmi. Ora, però, sente addosso la stanchezza e la voglia di prendersi seriamente una pausa, anche per evitare di cadere nella routine come raccontò a La Stampa.