Clara Soccini, chi è la vincitrice di Sanremo Giovani: dal set di “Mare Fuori” al palco dell'Ariston, sarà tra i big al Festival

Ad aggiudicarsi il primo posto del contest "Sanremo Giovani" è Clara Soccini: cantante e attrice di Mare Fuori, 24 anni, pronta ad affiancare i 27 big, già annunciati da Amadeus, al Festival 2024 che andrà in onda su Rai1 da martedì 6 febbraio a sabato 10.Clara si è aggiudicata la vittoria con il singolo "Boulevard" e all'Ariston canterà l'inedito "Diamanti Grezzi".

Sanremo 2024, ecco tutti i titoli delle canzoni in gara. Clara, Santi Francesi e Bnkr44 promossi tra i Big all'Ariston

"Crazy J" in mare Fuori

Tutti i fan più accaniti della serie Mare Fuori avranno subito notato che "Crazy J" è uscita dall'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli per salire sul palco di Sanremo Giovani come Clara e vincere il primo posto che la porterà a esibirsi sul palco più importante d'Italia, quello dell'Ariston.

La vittoria arriva con il brano Boulevard, ma l'attrice era già nota allo scenario musicale italiano per la sua interpretazione in "Origami all'alba", scritta con Matteo Paolillo, uno dei protagonisti delle serie tv, e Lolloflow (Lorenzo Gennaro).

Clara Soccini, chi è: biografia e carriera

Clara Soccini nasce nel 1999 a Varese, in Lombardia. Non a caso, nella serie tv che le ha regalato fama e popolarità interpreta proprio una trapper milanese, anche lei proveniente dai bassi fondi del paese e da un passato problematico.

Dopo anni di canto e recitazione, Clara entra a far parte del cast di Mare Fuori solo dalla terza stagione.

Ruolo poi confermato anche in quella successiva, dato l'enorme successo riscontrato dal pubblico per il suo personaggio. Nonostante il successo sui set televisi, Clara non abbandona il suo primo amore, la musica. Il 28 aprile esce il singolo "Cicatrice", seguito dalla collaborazione nel brano "Un milione di notti" di Mr. Rain.