Alessandra Amoroso: «Con Valerio Pastore ho scoperto un nuovo modo di amare»

Alessandra Amoroso è tornata ad amare e il suo cuore a battere forte per il nuovo fidanzato Valerio Pastore. Quest'ultimo è un tecnico audio e ha 8 anni in meno di lei, ma la differenza d'età non sembra intralciare i loro sentimenti puri e liberi.

Ospite del videopodcast di Cosmopolitan, "Mano sul Cuore", la Amoroso si è lasciata andare: «Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo».

Le prime parole sul nuovo fidanzato

«La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi.

E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell'altra persona», ha raccontato Alessandra Amoroso che ha rivelato di non aver mai avuto un amore libero da questo punto di vista (sempre nei limiti del rispetto verso il compagno).

Che la cantante in gara a Sanremo abbia deciso di mandare una frecciatina al suo ex fidanzato Stefano Settepani, con cui è stata per oltre 6 anni?