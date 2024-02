Sanremo 2024, Geolier sfila sul red carpet con la tuta del Napoli

Un Geolier da impazzire per i tifosi del Napoli quello che ha sfilato stasera sul red carpet di Sanremo. Il rapper di Secongliano è infatti apparso indossando una tufa della Ssc Napoli, squadra di cui è tifosissimo. Il tutto, davanti alle telecamere nazionali.

Appena 24 ore al via della prima serata del Festival di Sanremo al Teatro Ariston. E nell'attesa questa sera su Rai1 subito dopo il Tg1 delle 20 è andato in onda il red carpet ufficiale di Sanremo 2024, con i 30 big in gara chiamati a sfilare tra ali di folla festante.

Ed eccolo Geolier con la tuta bianca del Napoli, in onda nel corso del PrimaFestival condotto da Paola e Chiara. Chapeau.