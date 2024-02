Sanremo 2024, apre la pizzeria Geolier con tutte le pizze ispirate alle sue canzoni

n occasione della kermesse nella città dei fiori, solo per la settimana più attesa dell’anno, aprirà a Sanremo la pizzeria “Pizza Geolier” con un menù originale di pizze disponibili da ordinare anche a Napoli, Roma e Milano in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery.

Le pizze in menù sono dedicate a Napoli e ai suoi successi dell’artista. Tra queste la “Pizza Geolier” con salsiccia, provola e crema di zucca, la pizza “I p'me, tu p'te” con salsiccia e friarielli, la pizza “Il coraggio dei bambini” con wurstel e patatine, la pizza “23 marzo”, una margherita con pomodoro giallo, la pizza “Secondigliano”, marinara e, infine, la pizza “Maradona”, bianca con zucchine.

Le pizze saranno disponibili a Sanremo, direttamente presso lo store, e a Napoli, Milano, Roma in esclusiva su Deliveroo a partire da oggi. Come da tradizione, insieme alle pizze sono disponibili fritti napoletani per vivere un'esperienza autentica.