Sanremo 2024, le folli scommesse sul festival: «Papillon si o no?»

Capelli sciolti o raccolti. Papillon si o no? Vince chi viene da un talent o no? Nel mondo delle scommesse i bookmaker hanno ampliato le opzioni di puntate per il festival di Sanremo 2024.

Non più il vincitore o i primi tre classificati in ordine o in disordine come se fosse una tris del Gran premio di Agnano, o i primi cinque, o il primo e l’ultimo ma altre opzioni appetibili per chi sul Festival ama scommettere.

Si va dal premio della critica ad altre opzioni. Le piattaforme di gioco da Goldbet a Sisal passando per Snai e Better offrono le varie opzioni.

Le puntate folli offrono anche un eventuale squalificato e lo share della prima serata che parte dal 61% e che prevede la puntata under (meno) e l’over (più) con quote tutte da scoprire. Sarà così? Poche ore e si saprà.