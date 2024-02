Clara: «Prima di Mare Fuori ho passato un periodo difficile, stavo per lasciare la musica. Il mio fidanzato è stato sempre con me»

A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, Clara è tornata in tv, questa volta su Canale 5. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, l'attrice e cantante ha ripercorso la sua carriera, da "Mare Fuori" al palco dell'Ariston, passando per gli anni da modella e la sua vita privata.

Clara a Verissimo, chi è la cantante di Sanremo 2024? Età, il passato da modella, il gossip su Sangiovanni, il fidanzato e il difficile rapporto con il padre

L'intervista

«Sto vivendo un turbinio di emozioni. Sono felicissima e grata per l'affetto delle persone. Sanremo è stato un bellissimo inizio». Queste le prime parole di Clara, ospite oggi a "Verissimo". Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante e attrice ha parlato della sua esperienza a Sanremo, per poi soffermarsi anche sull'amore e sulla sua carriera, iniziata da giovanissima: «Come modella ho iniziato a 16 anni, non l'ho mai vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina, ma sono stati anni belli che mi hanno dato tanto.

La vita privata

Fidanzata da qualche anno, Clara ha parlato anche della sua situazione sentimentale: «Sono sempre stata molto libera. Ho avuto molte storielle, più o meno serie, ma ora sono innamorata. Jacopo mi ha vista dal mio momento più brutto fino a quando sono sbocciata, mi è stato sempre vicino».

