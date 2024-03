Geolier all'Università Federico II di Napoli, le voci degli studenti: «Le sue canzoni per il riscatto»

Centinaia di studenti oggi hanno ascoltato le parole di Geolier durante il dibattito che si è tenuto all'Università Federico II di Napoli, alla sede di Scampia. «Io sono Emanuele, Geolier è solo un nome», queste le prime parole dell'artista napoletano, che ha risposto a tutte le domande che i ragazzi hanno registrato nei giorni scorsi. Per accedere all'evento era necessario iscriversi tramite un forum. Non tutti, però hanno avuto la possibilità di partecipare. Infatti, un minuto dopo l'apertura delle prenotazioni i posti risultavano già terminati.

Tra gli studenti presenti molti hanno manifestato la propria emozione nell'incontrare uno dei propri beniamini: «È il mio idolo, non è il classico rapper che incoraggia i ragazzi a seguire la cultura di strada.

Non vedo l'ora di vederlo».

Una buona parte dei presenti era di Scampia, luogo dove si è tenuto l'evento e luogo d'origine di Geolier. Queste le parole di una studentessa: «L'incontro mi è piaciuto molto grazie all'umanità di Geolier. Mi sento molto vicina a lui come persona, sono anche io di Scampia e vedo della rivalsa in qualsiasi cosa faccia. Se sei di qui vieni da un quartiere malfamato, frequenti cattive persone e, con una sua canzone, lui può portare molti ragazzi come me verso il riscatto. Purtroppo non sono riuscita a fare una foto ma va bene così».