Geolier all'Università Federico II di Napoli: la diretta della giornata evento a Scampia

Il gran giorno, quello tanto atteso dal pubblico di giovanissimi e dall’ospite d’eccezione, è arrivato. Oggi alle 16 Emanuele Palumbo, in arte Geolier, varcherà la soglia dell'Università Federico II a Scampia. Un incontro che ha sollevato molte polemiche (a partire dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri) tra detrattori ed estimatori di un ragazzo che, ad appena 23 anni, rappresenta un’icona musicale per milioni di giovani (e non solo, a giudicare dall’età degli spettatori che lo hanno conosciuto a Sanremo) in tutta Italia, prima che a Napoli.