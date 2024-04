Università Federico II di Napoli occupata, il rettore Lorito incontra gli studenti

Al quarto giorno di occupazione del rettorato dell'Università Federico II, il rettore Matteo Lorito annuncia un incontro con gli studenti dove chiarire la linea dell'ateneo che «rimane un luogo dove il dibattito e la discussione, se svolti con modalità che tutelano la libertà di espressione di tutti, hanno sempre trovato spazio e accoglienza. Anche gli organi accademici da sempre discutono istanze di rilevante valore politico e morale inoltrate dalla nostra Comunità».

«In particolare - continua - il rettorato è un luogo aperto al punto che l'occupazione forzata messa in atto lo scorso lunedì, seppur ha significato per la modalità utilizzata un motivo di grave turbamento o di forte tensione per il personale presente, non ha trovato alcuna resistenza. Va precisato che nessuna richiesta era stata inoltrata prima di quest'evento né alcuna proposta di contatto o di discussione».

Il rettore Lorito precisa poi che «la liberazione del Rettorato è per ovvi motivi un prerequisito per attivare qualunque occasione di confronto democratico sui temi del momento. A fronte di un ritorno alla normalità, con restituzione degli spazi occupati al personale che svolge con dedizione ed efficacia il proprio lavoro» sottolineando che «il rettore, come ha sempre fatto da quando si è insediato, si rende disponibile a partecipare a un dibattito aperto per raccogliere eventuali istanze, da svolgersi sempre e comunque nel rispetto delle persone, delle opinioni e della libertà di parola». L'incontro si dovrebbe svolgere venerdì mattina «qualora venga consentito entro la giornata di oggi (giovedì, ndr) il pieno recupero delle funzioni degli uffici rettorali, avendo peraltro già attivato nel pomeriggio dello stesso giorno un primo momento di discussione con alcuni rappresentanti del Senato e del CdA.

Intanto, gli occupanti stanno pianificando i dettagli dell'incontro di domani, ma, almeno per ora, ancora non hanno lasciato gli spazi.