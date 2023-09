Il giorno X è arrivato e, a poche ore dalla prima tappa di «Marrageddon» all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, Marracash ha annunciato il sold out anche della data di Napoli. Saranno 55.000 gli spettatori che sabato 30 settembre si raduneranno all’ippodromo di Agnano per la seconda data del festival rap più atteso dell’anno, che conterà così in totale 140.000 presenze.

Questa lineup e orari degli artisti che si alterneranno sul palco della città partenopea, per uno show che replicherà le vibes e l’energia che tra poco verranno sprigionate nella città meneghina:

ore 13.00 ingresso gold e platinum package

ore 14.30 apertura ingressi red e green zone

ore 16.30 Radio Deejay e M2o con Wad

ore 16.55 dj Ty1 contro dj Zak #hiphop50

ore 17.20 Nayt

ore 18.05 Madame

ore 19.00 Ernia

ore 19.20 Geolier

ore 20.15 Lazza

ore 21.15 Marracash

(+ «Santeria» set con Guè)

La cassa e l’infopoint saranno aperti già dalle 11.