A distanza di tre mesi dalla sua discussa partecipazione al concerto di Capodanno al Circo Massimo davanti a 70 mila persone, segnata dalle polemiche legate al suo coinvolgimento, proprio in quei giorni, in un'inchiesta della procura di Vicenza su presunte false vaccinazioni anti-Covid, Madame torna a Roma. Stavolta la 21enne rapper e cantautrice veneta prova a lasciare da parte le polemiche e a far parlare la musica.

È appena uscito il nuovo album L'amore, che ha scelto di presentare anche nella Capitale. Con un'esibizione dal vivo per pochi fan e con un incontro aperto a tutti gli altri. Stasera alle 20 l'artista femminile più ascoltata in Italia, su Spotify, negli ultimi dieci anni - anche se la sua carriera ha ne ha solo quattro - si esibirà sul palco dell'Auditorium Multimediale di RDS di via Pier Ruggero Piccio 55, in zona Trionfale, per un centinaio di fan che negli scorsi giorni sono riusciti ad aggiudicarsi i pass partecipando in diretta ai giochi dell'emittente radiofonica romana (che quest'anno ha deciso di festeggiare i primi quarantacinque anni di storia ospitando nei suoi studi gli showcase di alcuni dei principali artisti della musica pop italiana). Lo show sarà registrato: andrà poi in onda il 4 maggio alle ore 21 su RDS Social TV al canale 265 del digitale terrestre.

Domani pomeriggio alle 17, poi, Francesca Calearo - questo il suo vero nome - sarà protagonista di un incontro con i fan romani alla Feltrinelli di via Appia Nuova 427, durante il quale autograferà le copie de L'amore. Nel disco, il secondo della sua carriera, ci sono tutti i suoi 21 anni, tra libido post-adolescenziale, fantasie, voglie e crudità sessuali. Vasco, parlando di lei, ha detto non a torto che «Madame canta con il sesso», per sottolineare la sensualità con la quale la rapper interpreta i suoi testi.

Nei 15 pezzi che compongono L'amore - con una copertina tutta rossa - è ancora più evidente, se non altro perché spesso è proprio di sesso che Madame canta. Nell'album convivono i racconti di molte donne. C'è la prostituta della sanremese Il bene nel male, che doveva intitolarsi Puttana, prima che Madame decidesse di cambiarne il titolo a pochi minuti dall'annuncio in diretta tv: «Non c'è stata alcuna censura, ho deciso il cambio all'ultimo, al telefono con Amadeus, perché sono sempre stata indecisa su quel titolo». C'è la ninfomane di Nimpha: «Parla di un uomo innamorato di una ninfomane, che non ne può più di sfamarla», spiega lei, che dice di essersi ispirata ai film di Luca Guadagnino, anche se la canzone, per atmosfere e sonorità, sembra più adatta a un film di Ferzan Ozpetek. Ci sono poi una donna potente, una donna sottomessa, l'amica Matilde, una bambina. E, naturalmente, Madame stessa. Che in Donna vedi immagina di essere stata un uomo in un'altra vita: «Io sono donna, sì / ma nella scorsa vita avevo il ca / e lo so da come sono yin e sono yang», canta lei, che in passato si è detta fluida.

Non c'è solo L'amore, però. In Tekno Pokè cita Roma: «Un giorno sono andata in un parco a Roma / e ho chiesto che albero fosse quello là / mi hanno detto salice e io ce so' salita / ma non ho capito ancora che albero sia», canta, e più che l'artista che nel 2021 - pensate un po' - vinse con l'album d'esordio la Targa Tenco come Miglior Opera Prima, tra i massimi riconoscimenti della canzone d'autore italiana, sembra quasi di ascoltare un passaggio di uno spettacolo di Martufello. Ma è un divertissement. Negli altri pezzi Madame alza l'asticella tra testi elaborati (dice di ispirarsi a Fabrizio De Andrè, che ascolta da sempre: «Cerco di fare luce su situazioni o persone di cui non si parla») e arrangiamenti più complessi (ne La festa della cruda verità cita La fiera dell'est di Branduardi).

Nessun accenno alla vicenda del green pass falso (le indagini sono in corso e la questione giudiziaria farà il suo corso), sulla quale è stata preparata a rispondere con diplomazia: «La cronaca è diventata una compagna di avventura e mi ha spinto a dare di più, dimostrando di essere di più di una ragazza di 19 anni (l'età che aveva all'epoca, ndr) che ha commesso un errore». Madame tornerà in tour a Roma quest'estate, per uno show il 17 luglio sul palco della Cavea.