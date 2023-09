Addio Belen, Stefano De Martino ritrova il sorriso con Martina: «Ma sembrano papà e figlia»

Stefano De Martino e Martina Trivelli sono stati avvistati insieme in moto in un giro romantico che non è stato gradito dai fan. I due, paparazzati insieme, casco in testa e sorrisi sui volti, sembrano essere sereni e felici di questo nuovo presunto amore nato dopo (o forse no) la separazione con Belen Rodriguez. L'ex ballerino di Amici, conduttore in Rai, oggi ritrova il sorriso. Ma per i fan c'è qualcosa che non va: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo le recenti foto del settimanale Chi che hanno immortalato Stefano De Martino insieme alla nuova compagna, è la volta di Diva e Donna che arriva con degli scatti dolcissimi dei due insieme in motorino.

Martina ha 26 anni, non lavora nel mondo dello spettacolo e tutto ciò che sappiamo sul suo conto è che pare abbia fatto breccia nel cuore di Stefano De Martino.

Dopo Belen Rodriguez, Stefano De Martino è tornato a sorridere, ma per i fan qualcosa non va. «Occhi spenti, faccia triste, non è Belen e lo sai», hanno scritto alcuni utenti online.

Altri, ancora più cattivi, hanno posto l'accento sulla differenza d'età tra i due.

Circa 7 anni di differenza dividono i due, ma per molti fan della coppia Stefano-Belen, sembrano il «papà con la figlia». Il dolce gesto del conduttore che slaccia il casco alla giovane fidanzata, infatti, ha dimostrato premura e attenzione nei confronti della sua nuova fiamma e questo è bastato ad inasprire i fan.