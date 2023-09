Stefano De Martino, chi è la (presunta) fidanzata Martina Trivelli: star su Instagram, sconosciuta in tv

Stefano De Martino non si nasconde più ed esce allo scoperto con una nuova (presunta) fidanzata dopo la rottura con Belen Rodriguez. La nuova coppia è stata paparazzata a cena a Milano e i dubbi sul fatto che il loro rapporto sia più di un'amicizia sono pochi. Ma chi è la misteriosa Martina che ha stregato il ballerino più desiderato d'Italia?

L'identità di quella che sarebbe la nuova fidanzata di Stefano De Martino è stata rivelata da Fanpage.it, che l'ha identificata in Martina Trivelli.

La ragazza ha 26 anni ed è originaria di Pescara, anche se vive e lavora a Milano. A quanto pare non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, ma lavora come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga. Nonostante non viva sotto i riflettori, Martina vanta comunque un discreto seguito sui social, con oltre 11mila follower su Instagram, con i quali condivide momenti della sua quotidianità insieme a foto e video di viaggi.

Sarebbe proprio Martina Trivelli la ragazza fotografata da Chi dopo una cena romantica con Stefano De Martino. La serata, mostrano gli scatti del settimanale, si sarebbe poi conclusa a casa del ballerino a Milano: la coppia è entrata nel portone del palazzo di Stefano verso mezzanotte, per uscirne all'indomani.

Quelle con Martina sono le uniche foto pubbliche dell'ex marito di Belen Rodriguez dopo la rottura. È probabile che ora anche li voglia godersi la ritrovata serenità senza nascondersi, come Belu sta facendo con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni.