Fabio Cannavaro, festa di compleanno in maschera per i 50 anni: tutti i vip, il dress code e la torta che ricorda la Coppa del 2006

Fabio Cannavaro ha festeggiato in grande i suoi 50 anni. L'indimenticabile capitano della Nazionale che ha vinto i Mondiali in Germania nel 2006, ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari (vip e non) e ai suoi familiari che lo hanno accompagnato in questa grande avventura, sia personale che calcistica.

In molti hanno partecipato a questa festa di compleanno al Salone Margherita piena di sorprese e di spettacoli, con un finale incredibile e una torta che ha incantato proprio tutti.

Tra gli invitati vip non poteva mancare Ciro Ferrara, e poi Guglielmo Stendardo (ex calciatore), Claudia Mercurio, Gino Sorbillo, Fabiola Sciabbarrasi (ex moglie di Pino Daniele) e molti altri.

Daniela Cannavaro, la moglie, era sempre accanto a lui per applaudirlo e sostenerlo ma è stata la torta di compleanno la vera protagonista della serata.

Tre piani dorati con in testa il ricordo, ancora vivo nella memoria degli italiani di quel Mondiale nel 2006.

La torta aveva la forma della coppa del Mondo, vinta dagli Azzurri e sollevata in cielo proprio da Fabio Cannavaro al termine della vittoria e della premiazione. Un'emozione unica per chi era presente allo stadio e per i tifosi da casa. Emozione che Fabio ha voluto riproporre ai suoi ospiti con questa torta incredibile.