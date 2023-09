È già finita l'avventura di Fernando Santos come ct della Polonia, la sua avventura sulla panchina della nazionale di Zielinski dura meno di nove mesi. L'agenzia di stampa nazionale polacca Pap e altri media hanno riferito che la Federazione calcistica polacca ha deciso di separarsi da Santos dopo il deludente inizio delle qualificazioni agli Europei della squadra. La Federazione deve ancora confermare la separazione, ma le trattative sarebbero già in corso. Santos ha incontrato questa settimana il capo della Federazione polacca per discutere la sua posizione. In carriera ha guidato il Portogallo al titolo di campione d'Europa nel 2016.

Ora, dopo averlo già corteggiato un anno fa, la Polonia torna a pensare a Fabio Cannavaro che aveva preferito rinunciare perché l'ingaggio era troppo a ridosso del Mondiale di Doha. Ora lo scenario sta cambiando.