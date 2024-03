Ballardini nuovo allenatore del Sassuolo, ​accordo fino a fine stagione: Bigica torna alla primavera

Toccherà dunque a Davide Ballardini cercare di portare alla salvezza il Sassuolo. L'accordo, dal punto di vista economico corposo, è fino alla fine di questa stagione al termine della quale società e tecnico decideranno se proseguire o meno insieme questa avventura. Esiste una clausola di rinnovo, ma non specificata dalla società, legata al raggiungimento della salvezza. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico).

La crisi del Sassuolo

La pesante sconfitta subita giovedì sera contro il Napoli, ha suggerito ai vertici della società di scegliere il terzo allenatore della stagione, ringraziando «Emiliano Bigica - recita il comunicato - per la disponibilità e la professionalità dimostrata».