«C’è stato un linciaggio mediatico vergognoso contro Juan Jesus. È un ragazzo fantastico e contro il Barcellona ha giocato una grande partita. Sul goal del Cagliari nella scorsa partita ci sono stati altri cinque errori. Lui ama Napoli, ama il Napoli e mi sta dando una grande mano nello spogliatoio».

Calzona difende il brasiliano a spada tratta. E la prova che ci crede davvero la darà contro la Juventus: perché l'ex romanista sarà titolare nel big match di domenica sera al Maradona.

Una gara di riposo con il Sassuolo, un piccolo turnover per consentirgli di tirare il fiato, anche perché per Jesus non sono stati giorni semplici: ha sovuto sospendere il suo account social proprio per gli eccessi nelle critiche degli utenti (quasi tutti anonimi). Non solo Jesus: contro la Juventus, possibile ritorno da titolare di Olivera.