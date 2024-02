Napoli-Juventus, l'arbitro è Mariani: ha già diretto un big match al Maradona

Ci sarà il fischietto di Maurizio Mariani a dirigere il big match di domenica prossima al Maradona tra Napoli e Juventus. L'arbitro di Roma torna al Maradona e a dirigere il Napoli a quasi due mesi dall'ultima volta.

Era stato proprio Mariani, infatti, a fischiare in Torino-Napoli dello scorso 7 gennaio, una clamorosa e pesante sconfitta per 3-0 per gli azzurri, forse il punto più basso e complicato di questa stagione.

In totale con Mariani il Napoli ha disputato 20 partite nelle ultime sette stagioni: 13 sono le volte in cui gli azzurri hanno vinto, sei le sconfitte e un solo pareggio, quello a Udine (1-1) del 2019/20.

In quella stagione, proprio Mariani aveva dirtetto Napoli-Juventus al Maradona: si era chiusa sul 2-1 con le reti di Zielinski, Insigne e Cristiano Ronaldo all'ultimo minuto. In carriera il romano ha diretto anche un 2-1 a Torino tra le due formazioni.