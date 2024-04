Quarto, la partita del cuore per Fabio: l'arbitro morto in un incidente

«Sogna, ragazzo, sogna». Hanno voluto chiamare così la serata del ricordo di Fabio Buoninsegni, il 23enne arbitro di Prima Categoria, residente a Quarto, deceduto due mesi fa dopo un tragico incidente in autostrada, all'altezza di Villa Literno, mentre rientrava da una gara diretta in campionato.

E per ricordare quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, i genitori Fausto e Dora, e gli amici hanno voluto organizzare una partita di calcio tra una rappresentativi da arbitri e una selezione dei tantissimi amici.

L'appuntamento allo stadio comunale di Quarto, la cittadina flegrea che nei giorni del suo funerale ha proclamato il lutto cittadina. Una serata di dolore e di sorrisi, in memoria di un ragazzo scomparso mentre rientrava da una gara arbitrata. Erano Presenti per l'Aia Napoli il presidente Fabio Maresca con Franco Paciolla, Antonio Turiello, Paolo Gregoroni e Michele Curto. Studente in Giurisprudenza, figlio di un allenatore di calcio della zona flegrea, Fabio era considerato un più che promettente direttore di gara.