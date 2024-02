Sassuolo-Napoli 1-6, l'Analisi Ignorante: eravamo più morti di loro

Praticamente abbiamo fatto più gol in questa partita che negli ultimi tre mesi

Recupero della sosta Supercoppa, con la mai paga (mamma di) Lega Serie A che ce la piazza alle 18 di un mercoledì lavorativo, giusto per garantirci un surplus di stress MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤 Per la prima volta dall' inizio dell' anno, a dirigerci c è il Fischietto più tonto del West. Squillino le trombe per il nostro

CHIFFIIIIIII

(Per chi non lo sapesse, l' arbitro Chiffi è una sorta di idolo scemo della Pagina)

(No, non c è un perché) Arrivo a casa che la gara è già iniziata da qualche minuto. Trafelato, chiedo quanto stiamo perdendo. Mi sorprende la risposta di pat'm: "È un Napoli arrembante". Sarà

In effetti mi seggo e la prima cosa che veggo è la volée di Traore' CHE GIÀ MI PIACE fuori di un soffio

Poi, Kvara per MR6 per OsiAAAARGH.anticipato di un' unghia.

Ma mi credete se vi dico che da maggio questa è la prima azione decente che ho visto fare al Napoli ?

L'analisi ignorante su Facebook

Ma, dato che, se far segnare per la prima volta in Serie A fosse uno sport, il Napoli avrebbe in bacheca più titoli del Real Madrid, ecco che quel muratore di Racic trova il tiro della vita. La palla, che stava uscendo, prende una traiettoria insensata ed entra. Pure le leggi della fisica ci vanno contro quest'anno. Mi arrendo! 😫 1-0. Il Napoli sembra soffrire il rinnovato entusiasmo dei riggiulari, ma ha il merito di non disunirsi e in due minuti di fuoco la ribalta

29’ inserimento di Anguissa, colpo di tacco per RRRAHMANIIIIIII

AMIR NON SO CHECAZ CI FACESSI LÀ MA VA BENISSIMOOOO. 1-1

31’ inserimento di Politano, che dopo i paccheri presi a Cagliari ha capito che deve passarla, in mezzo per Victor

CAPEFRITTATAAAAAAAA. 1-2

Ma vivissimi complimenti alla fase difensiva del Sassuolo: due gol copia e incolla in due minuti

CUOR D'ORO Osimhen che prima aggiusta la porta e poi la sfonda. Politano per Vittoriuccio SASAMÈN

CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 1-3

Sintesi di questo primo tempo: si rivede un gioco, il mio povero cuore potrebbe non reggere a tale emozione ❤️

Ripresa

Tressoldi, che dopo questa partita è stato rinominato Mezzosoldo, regala palla a Kvara in area che mette dentro per Victor

OSIMAEEEEEEE

E QUELLE FRITTATE PASSANO A TREEEEEE. 1-4

MA CHI SONO QUESTI CHE STANNO GIOCANDO, DOVE SONO QUELLI CHE HANNO GIOCATO FINORA?!? 😲

Ormai non c è più storia e il Napoli che finalmente si è ricordato come è fatta la porta avversaria dilaga con

KVARAAASTHRBJVFUJGJLNGHHBFHB

IL DEMONE DELLA COLCHIDE Che prima va di

GEORGIANOAGGIROOOO e fa 1-5

Poi cala il sipario sul set, pardon, sul match, ribattendo in rete da corner per l'1-6

Ma basta, fermatevi, conservate qualche gol per domenica, sciagurati

Mentre il mio pensiero và a quelli che si sono intossicati un anno sano e si sono persi questa partita perché lavoravano NON VE LE GUARDATE FINO A GIUGNO!!!

Finisce 1-6. I PESANTONY diranno che giocavamo contro i morti, ma vorrei ricordarvi che, fino ad un paio di ore fa, eravamo più morti di loro.

Vado a creare la Lega per la Tutela del Juan Jesus, ciao