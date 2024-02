A dare una sbirciatina al calendario - in ottica primo luglio - verrebbe da dire che è ancora tutto prematuro. Una regola che non vale per il calciomercato che apre i battenti l'estate prossima ma che si sta muovendo già adesso tra strategie, trattative, contatti avviati e contratti in predicato di essere firmati. Il Napoli non resta certo a guardare. E come potrebbe, visto l'andazzo della stagione ed il flop della gran parte dei rinforzi giunti alla corte di De Laurentiis? C'è di più. C'è da fare i conti con la partenza certa di Osimhen - probabilmente con destinazione premier - con i giocatori potenzialmente da riscattare, con posizioni da gestire con le molle (Kvaratskhelia su tutte) e con alcune falle da colmare. Con ordine.

APPROFONDIMENTI Napoli in crisi verso il Sassuolo: tifosi contestano a Castel Volturno Mini turnover per Calzona Napoli, restituisci almeno il sorriso ai tifosi

I nomi sul taccuino ci sono già. Alcuni sono seguiti da tempo, ma è chiaro che molto dipenderà anche dalla guida tecnica a cui sarà affidato il Napoli nella prossima stagione. Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell'anno in cui porta(va) lo scudetto sul petto. Calzona è un allenatore a tempo - a meno che non riesca nella mission (impossible) di conquistare un posto in Champions - e quasi certamente a giugno saluterà armi e bagagli per tornare ad occuparsi a tempo pieno della nazionale Slovacca. Sul taccuino del patron della Filmauro ci sono sempre Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan che pare sia balzato in pole position. Inutile dire che il sogno nel cassetto resta Antonio Conte, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale.

Il primo obiettivo è quello di indovinare il centravanti in grado raccogliere la pesante eredità di Osimhen, garantendo un cospicuo numero di gol al Napoli del futuro. Il club ci ha sempre visto lungo alla voce bomber ed ecco che torna d'attualità il nome di Jonathan David (24 anni) del Lille. Ironia della sorte lo stesso club di provenienza di Osimhen prima del suo trasferimento all'ombra del Vesuvio. Il centravanti canadese anche quest'anno si sta rivelando decisivo sotto porta: per lui 11 reti e due assist finora. L'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e toccherà al Napoli fare la prima mossa. A quanto pare, il club francese ha anche abbassato le sue pretese rispetto alla scorsa estate, passando dai 60 ai 40 milioni di euro come richiesta per il suo cartellino. Si vedrà. Intanto De Laurentiis ha già messo in conto l'addio di Zielinski a centrocampo. Il polacco passerà all'Inter a parametro zero, firmando un quadriennale all'ombra della Madonnina. Inutile dire che urge trovare un sostituto. De Laurentiis vorrebbe tornare all'attacco per Teun Koopmeiners (98), ma se l'Atalanta l'anno scorso chiedeva 60 milioni di euro per il suo centrocampista oggi è probabile che alzi la posta vista la stagione stellare dell'olandese (8 gol e tre assist con la Dea fino a ieri). Discorso un tantino diverso per il giovane difensore Scalvini.

Per un polacco che parte ce n'è un altro che potrebbe arrivare e che ha numeri da attaccante di razza, sebbene di ruolo sia un centrocampista. Il Napoli infatti è sulle tracce di Sebastian Szymanski (classe 99) del Fenerbahce. Il calciatore, che con la sua nazionale ha disputato gli ultimi mondiali in Qatar, sta vivendo una stagione esaltante in Turchia. Per lui qualcosa come nove reti ed altrettanti assist in Super Lig fino ad oggi. Stesso numero di gol realizzati anche nella stagione precedente quando giocava in Eredivise con la maglia del Feyenoord.