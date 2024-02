Napoli in crisi verso il Sassuolo: tifosi contestano a Castel Volturno

La pazienza non è ancora finita - e sarebbe strano il contrario - ma di certo ai tifosi napoletani non va giù questo momento completamente no della propria squadra del cuore. E lo si è capito anche oggi a Castel Volturno, quando alcuni tifosi presenti hanno intercettato i calciatori azzurri in uscita dal centro di allenamento provando a scambiare qualche parola in vista di Sassuolo.

«Noi vi sosterremo sempre, saremo anche domani al vostro fianco, ma voi date di più per la maglia» il senso delle parole dei tifosi finiti poi sui social e diventati virali in poche ore.

Nelle immagini si vedono soprattutto Jesper Lindstrom e Alex Meret, che si erano fermati all'uscita proprio per intrattenersi con chi aspettava e provare a firmare qualche autografo o scattare qualche selfie.

La contestazione è durata l'attimo di un confronto, un confronto serrato che i presenti hanno voluto sottolineare per trasmettere il loro umore alla squadra: «Se avete problemi con la società, risolveteli dentro lo spogliatoio» si sente dalle immagini.