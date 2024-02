Barcellona-Napoli, domani i biglietti: 54 euro per la trasferta di Champions League

Dopo l'1-1 della gara d'andata, si avvicina anche la gara di ritorno per Barcellona e Napoli: gli ottavi di Champions League si giocheranno in seconda battuta proprio in Spagna, il prossimo 12 marzo. Come informato dal club azzurro, dalle ore 10.00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 4 marzo 2024 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio Montjuic. Il prezzo del biglietto è di 54 euro.

Una gara tanto attesa dai tifosi napoletani che voleranno in Spagna, ma anche e soprattutto da querlli che vivono proprio a Barcellona.

La vendita si articolerà in diverse fasi: dalle ore 10:00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 di giovedì 29 febbraio 2024 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia FULL.

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15:00 di giovedì 29 febbraio 2024 inizierà la Fase 2 riservata ai possessori di Fidelity Card, che proseguirà fino alle 23:59 di domenica 3 marzo 2024. Qualora, al termine delle fasi di vendita precedenti, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 10:00 di lunedì 4 marzo 2024 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 4 marzo 2024, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.